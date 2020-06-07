На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

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В Сахалинской области закрыли на карантин Корсаковскую центральную районную больницу после заболевания коронавирусом семи сотрудников и одного пациента этого лечебного учреждения. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
  • © РИА Новости

«Среди 16 новых выявленных заболевших COVID-19 — семь сотрудников и один пациент Корсаковской ЦРБ. Учреждение закрыто на карантин до получения результатов эпидрасследования», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, весь медицинский персонал и пациенты больницы сдали анализы на коронавирусную инфекцию.

Специалисты определили контактных лиц, проводятся противоэпидемические мероприятия.

В больнице организовали санитарную обработку. Во время карантина пациентов будут направлять в медицинские учреждения Южно-Сахалинска и Анивы.

Ранее в пензенской больнице умерла медсестра с подтверждённым коронавирусом.

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