На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
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«Среди 16 новых выявленных заболевших COVID-19 — семь сотрудников и один пациент Корсаковской ЦРБ. Учреждение закрыто на карантин до получения результатов эпидрасследования», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, весь медицинский персонал и пациенты больницы сдали анализы на коронавирусную инфекцию.
Специалисты определили контактных лиц, проводятся противоэпидемические мероприятия.
В больнице организовали санитарную обработку. Во время карантина пациентов будут направлять в медицинские учреждения Южно-Сахалинска и Анивы.
Ранее в пензенской больнице умерла медсестра с подтверждённым коронавирусом.