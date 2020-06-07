В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19 за сутки

В Новосибирской области за сутки выявили 105 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по противодействию COVID-19.

«По данным оперативного штаба на утро 7 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 105 случаев COVID-19. 13 пациентов выписаны. Скончался ещё один пациент — женщина в возрасте 69 лет», — приводит РИА Новости сообщение.

Всего в регионе выявили 3546 случаев COVID-19. 1369 человек выписаны с выздоровлением, 41 пациент скончался.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование — «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.