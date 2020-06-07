Онищенко оценил возможность снятия ограничительных мер в Москве

Первый заместитель комитета Государственной думы по образованию и науке академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил возможность снятия ограничительных мер, введённых в Москве в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он заявил, что «в Москве надо более решительно выходить из этих (ограничительных. — RT) мер».

«С удовлетворением вижу, что условия для этого есть», — заявил Онищенко.

Как он отметил, «главное — люди понимают всю серьёзность ситуации», по его словам, это «базисное условие».

Но при этом он заявил о необходимости постоянного профессионального мониторинга складывающейся ситуации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о возможности снятия ограничительных мер в столице, допустил, что «на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьёзные продвижения вперёд».