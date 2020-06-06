Источник: «Барселона» отказалась продавать Фати за €100 млн

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«Барселона» получила крупное предложение по продаже нападающего Ансу Фати.
Источник: «Барселона» отказалась продавать Фати за €100 млн
  • Reuters

Об этом сообщает Sport.es. Как сообщает источник, об этом на встрече руководства клуба сообщил президент Жозеп Бартомеу. Он заявил, что один из клубов предложил за футболиста €100 млн. При этом он тут же добавил, что 17-летний футболист не продаётся.

В сезоне-2019/20 испанец гвинейского происхождения сыграл за каталонцев 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда рассчитан до июля 2022 года с возможностью продления ещё на два года.

Ранее сообщалось, что Суарес готов помочь «Барселоне» в предстоящих матчах.

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