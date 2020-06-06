Источник: «Барселона» отказалась продавать Фати за €100 млн

«Барселона» получила крупное предложение по продаже нападающего Ансу Фати.

Об этом сообщает Sport.es. Как сообщает источник, об этом на встрече руководства клуба сообщил президент Жозеп Бартомеу. Он заявил, что один из клубов предложил за футболиста €100 млн. При этом он тут же добавил, что 17-летний футболист не продаётся.

В сезоне-2019/20 испанец гвинейского происхождения сыграл за каталонцев 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда рассчитан до июля 2022 года с возможностью продления ещё на два года.

Ранее сообщалось, что Суарес готов помочь «Барселоне» в предстоящих матчах.