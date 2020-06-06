Антонов: страны НАТО будут делиться с США данными о полётах над Россией

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Посол России в США Анатолий Антонов выразил уверенность, что страны Североатлантического альянса будут делиться с Вашингтоном данными о полётах над Россией после выхода Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).
Антонов: страны НАТО будут делиться с США данными о полётах над Россией
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.

«У меня нет никаких сомнений, что натовские страны, конечно же, поделятся с США той информацией, которую они будут получать со своих самолётов», — заявил он дипломатам.

По его словам, это «очень серьёзный вопрос, который требует очень внимательного осмысления».

Он выразил уверенность, что «после определённого времени будут приняты адекватные шаги, чтобы обеспечить безопасность российского государства».

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская сторона изучает все возможные опции в связи с выходом Соединённых Штатов из ДОН.

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