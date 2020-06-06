Двое детей погибли в результате пожара в КБР
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
«В 15:05 мск в субботу поступило сообщение, что на улице Почтовой в селении Сармаково произошёл пожар на территории частного домовладения. Горела кровля на площади 150 квадратных метров», — заявили в ведомстве.
Пожар ликвидировали в 16:30 мск. На месте пожара обнаружили тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения.
Причины ЧП устанавливаются.
Региональное следственное управление СК организовало доследственную проверку.
Ранее при пожаре в доме в Иркутской области погибли четверо детей и мужчина.