Двое детей погибли в результате пожара в КБР

В Кабардино-Балкарской Республике два ребёнка погибли в результате пожара в частном доме в селении Сармаково Зольского района.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В 15:05 мск в субботу поступило сообщение, что на улице Почтовой в селении Сармаково произошёл пожар на территории частного домовладения. Горела кровля на площади 150 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

Пожар ликвидировали в 16:30 мск. На месте пожара обнаружили тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения.

Причины ЧП устанавливаются.

Региональное следственное управление СК организовало доследственную проверку.

Ранее при пожаре в доме в Иркутской области погибли четверо детей и мужчина.