В Иркутской области возбудили дело после пожара в частном доме

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара с пятью погибшими, в том числе детьми, в частном жилом доме Зиминского района Иркутской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении регионального главка СК России.

В результате произошедшего в ночь на 6 июня пожара погибли четверо детей в возрасте от года до шести лет, а также их отец.

«Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако время было упущено и спасти никого не удалось. Женщина с ожогами госпитализирована», — добавили в ведомстве.

По информации следствия, семья состояла на профилактическом учёте.

По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, при этом возгорание началось с веранды жилого дома.

Ранее сообщалось, что при пожаре в доме в Иркутской области погибли четверо детей и мужчина.