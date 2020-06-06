В Калининградской области откроются библиотеки и бани

Власти Калининградской области приняли решение об отмене с 7 июня запрета на работу библиотек, бань и душевых, также разрешаются самостоятельные и индивидуальные занятия в спортивных и фитнес-центрах.

«С 7 июня снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Также возобновляют деятельность бани и душевые, предоставляющие общегигиенические услуги, сауны (кроме использования бассейнов и купелей), солярии, салоны для снижения веса и похудения, массажные салоны.

Кроме того, в регионе не нужно носить маску при ходьбе на улице.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.