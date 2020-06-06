В Калининградской области откроются библиотеки и бани

Короткая ссылка
Власти Калининградской области приняли решение об отмене с 7 июня запрета на работу библиотек, бань и душевых, также разрешаются самостоятельные и индивидуальные занятия в спортивных и фитнес-центрах.
В Калининградской области откроются библиотеки и бани
  • Калининград / © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«С 7 июня снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Также возобновляют деятельность бани и душевые, предоставляющие общегигиенические услуги, сауны (кроме использования бассейнов и купелей), солярии, салоны для снижения веса и похудения, массажные салоны.

Кроме того, в регионе не нужно носить маску при ходьбе на улице.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить