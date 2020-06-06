Создание вакцины от коронавируса внесут в программу геномных центров

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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров внести создание вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для лечения инфекции в программу создания и развития центров геномных исследований.
Создание вакцины от коронавируса внесут в программу геномных центров
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

В частности, правительству поручено обеспечить внесение изменений в программу создания и развития центров геномных исследований мирового уровня.

Изменения касаются расширения перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики COVID-19, создания вакцин для профилактики этой инфекции и лекарственных препаратов для её лечения.

Также глава государства поручил обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин в области генетики для общеобразовательных организаций.

Ранее Путин отметил вклад российских учёных-генетиков в борьбу с коронавирусом.

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