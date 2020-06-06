Создание вакцины от коронавируса внесут в программу геномных центров
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- РИА Новости
Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
В частности, правительству поручено обеспечить внесение изменений в программу создания и развития центров геномных исследований мирового уровня.
Изменения касаются расширения перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики COVID-19, создания вакцин для профилактики этой инфекции и лекарственных препаратов для её лечения.
Также глава государства поручил обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин в области генетики для общеобразовательных организаций.
Ранее Путин отметил вклад российских учёных-генетиков в борьбу с коронавирусом.