Создание вакцины от коронавируса внесут в программу геномных центров

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров внести создание вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для лечения инфекции в программу создания и развития центров геномных исследований.

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

В частности, правительству поручено обеспечить внесение изменений в программу создания и развития центров геномных исследований мирового уровня.

Изменения касаются расширения перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики COVID-19, создания вакцин для профилактики этой инфекции и лекарственных препаратов для её лечения.

Также глава государства поручил обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин в области генетики для общеобразовательных организаций.

Ранее Путин отметил вклад российских учёных-генетиков в борьбу с коронавирусом.