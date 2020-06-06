Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школ

Президент России Владимир Путин поручил правительству России обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин в области генетики для общеобразовательных организаций.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области», — указано в перечне.

Правительству также поручено предусмотреть создание, функционирование и финансовое обеспечение национальных биоресурсных центров по направлениям реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы.

Кроме того, президент поручил обеспечить создание отечественного лабораторного и научного оборудования, «позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему».

Ранее Путин предложил создать Национальную базу генетической информации.

Также глава государства отмечал вклад российских учёных-генетиков в борьбу с коронавирусом.