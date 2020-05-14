Путин предложил создать Национальную базу генетической информации

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Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания о развитии генетических технологий в России предложил создать Национальную базу генетической информации.
Путин предложил создать Национальную базу генетической информации
  • РИА Новости

Стенограмма выступления президента опубликована на сайте Кремля.

«Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации», — сообщил Путин.

Он пояснил, что речь идёт о том, чтобы «на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации».

«Я прошу правительство организовать финансирование этого проекта, и придётся сделать это за счёт средств федерального бюджета», — отметил президент.

Он также подчеркнул необходимость «надёжно защитить персональные данные граждан, другую чувствительную информацию».

Ранее Путин отметил вклад российских учёных-генетиков в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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