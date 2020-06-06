В Находке разрешат прогулки и занятия спортом на улице малыми группами

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Жителям Находкинского городского округа с 6 июня разрешается выходить на прогулки и заниматься спортом на улице группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции, сообщили в правительстве Приморского края.
В Находке разрешат прогулки и занятия спортом на улице малыми группами
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«У жителей Находки теперь также есть возможность совершать пешие прогулки, заниматься физкультурой и спортом на улице группами не более двух человек с дистанцией между занимающимися не менее пяти метров», — говорится в пресс-релизе.

При этом обязательно использование средств защиты органов дыхания.

Кроме того, в Находке после проверки комиссии смогут возобновить работу магазины площадью до 400 кв. м. с отдельным входом, парикмахерские и салоны красоты.

В то же время в округе сохраняется пропускной режим.

При этом жителям остальных районов Приморского края с 6 июня разрешили совершать прогулки, посещать пешеходные экскурсии и зоопарки группами до пяти человек, а также занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе группами до 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и ношения средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области с 6 июня откроются парки, летние кафе, музеи и стадионы.

Главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Департамента здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников в беседе с газетой «Известия» дал рекомендации по прогулкам после режима самоизоляции.

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