В Белгородской области 6 июня откроются летние кафе и парки

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В Белгородской области с 6 июня введут ряд послаблений режима ограничений. Откроются парки, летние кафе, музеи и стадионы.
В Белгородской области 6 июня откроются летние кафе и парки
  • Reuters

Об этом сообщило областное правительство. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Савченко.

«Согласно указу, с 6 июня в регионе открываются летние кафе, парки, скверы и рекреационные зоны, в том числе динопарк и зоопарк, музеи, выставочные залы и библиотеки, микрофинансовые организации, спортивные площадки на свежем воздухе и стадионы, но только для индивидуальных занятий», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как уточняется, по данным на 5 июня, в регионе выявлено 2695 случаев коронавируса. 1106 из них выздоровели. Скончались 25 человек.

Ранее Следственный комитет начал проверку сообщений СМИ о том, что в Белгородской области после контактов с парикмахером в посёлке Ракитном коронавирусом заболели 23 человека.

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