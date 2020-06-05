В Белгородской области 6 июня откроются летние кафе и парки

В Белгородской области с 6 июня введут ряд послаблений режима ограничений. Откроются парки, летние кафе, музеи и стадионы.

Об этом сообщило областное правительство. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Савченко.

«Согласно указу, с 6 июня в регионе открываются летние кафе, парки, скверы и рекреационные зоны, в том числе динопарк и зоопарк, музеи, выставочные залы и библиотеки, микрофинансовые организации, спортивные площадки на свежем воздухе и стадионы, но только для индивидуальных занятий», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как уточняется, по данным на 5 июня, в регионе выявлено 2695 случаев коронавируса. 1106 из них выздоровели. Скончались 25 человек.

Ранее Следственный комитет начал проверку сообщений СМИ о том, что в Белгородской области после контактов с парикмахером в посёлке Ракитном коронавирусом заболели 23 человека.