В больнице Кизляра рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе

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Состояние двоих пострадавших в результате стрельбы в дагестанском Кизляре оценивается как средней степени тяжести и тяжёлое, они прооперированы, сообщили в центральной городской больнице.
В больнице Кизляра рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
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«У одного из них сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепое ранение в подбородок, шею и плечо, он в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Второй находится в отделении травматологии, у него перелом плечевой кости, состояние средней степени тяжести», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее неизвестные обстреляли двоих местных жителей в Кизляре.

МВД проводит мероприятия по установлению личности нападавших и их задержанию.

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