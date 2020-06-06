В больнице Кизляра рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
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«У одного из них сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепое ранение в подбородок, шею и плечо, он в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Второй находится в отделении травматологии, у него перелом плечевой кости, состояние средней степени тяжести», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Ранее неизвестные обстреляли двоих местных жителей в Кизляре.
МВД проводит мероприятия по установлению личности нападавших и их задержанию.