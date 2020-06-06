В больнице Кизляра рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе

Состояние двоих пострадавших в результате стрельбы в дагестанском Кизляре оценивается как средней степени тяжести и тяжёлое, они прооперированы, сообщили в центральной городской больнице.

«У одного из них сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепое ранение в подбородок, шею и плечо, он в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Второй находится в отделении травматологии, у него перелом плечевой кости, состояние средней степени тяжести», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее неизвестные обстреляли двоих местных жителей в Кизляре.

МВД проводит мероприятия по установлению личности нападавших и их задержанию.