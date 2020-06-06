Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

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С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
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«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление России... Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», — говорится в документе.

Ранее данные территории входили в состав Западного военного округа.

Границы Южного, Центрального и Восточного военных округов остаются без изменений.

Ранее сообщалось, что войска Северного флота России до конца 2020 года получат новое вооружение и военную технику.

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