В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
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Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Отмечается, что с 8 июня разрешается работа: объектов розничной торговли (за исключением объектов, находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров) с площадью торгового зала до 400 кв. м. и с отдельным уличным входом при условии одновременного присутствия посетителей не более 1 человека на 4 кв. м и закрытых примерочных зон.

Также с 8 июня разрешается работа организаций-застройщиков, которые прдеоставляют услуги по реализации жилых и нежилых помещений, машиномест (только по предварительной записи); объектов розничной торговли автотранспортными средствами (только по предварительной записи).

Ранее сообщалось, что в Сочи с 6 июня возобновят работу террасы и веранды уличных кафе, а также рестораны на открытом воздухе с отдельным входом. 

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