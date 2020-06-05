В Сочи с 6 июня откроются летние кафе и рестораны

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В Сочи с 6 июня возобновят работу террасы и веранды уличных кафе, а также рестораны на открытом воздухе с отдельным входом. Об этом сообщается на сайте администрации города.
В Сочи с 6 июня откроются летние кафе и рестораны
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

«Согласно постановлению губернатора Краснодарского края, с 6 июня на территории региона возобновят работу террасы и веранды уличных кафе, а также рестораны на открытом воздухе с отдельным входом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сочи «порядка 200 таких заведений». 

Заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Александр Дутов сообщил, что «все летние площадки общественного питания должны провести предварительную санитарную обработку помещений и уведомить о возобновлении своей деятельности Роспотребнадзор».

Дутов пояснил, что расстояние между столами должно быть не менее полутора метров, все сотрудники этих заведений должны работать в масках и перчатках, при входе в заведения общепита гостям будут предлагать продезинфицировать руки.

Ранее власти Москвы сообщили, что в столице в 2020 году планируется открыть около 3 тыс. летних кафе

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