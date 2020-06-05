Минздрав назвал «тревожные» регионы из-за ситуации с коронавирусом

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Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, какие регионы вызывают тревогу в связи с коронавирусом.
Минздрав назвал «тревожные» регионы из-за ситуации с коронавирусом
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Осетия — Алания тоже вызывает у нас большое опасение, требует внимания. Забайкальский край вызывает определённую тревогу. Поэтому есть ещё регионы, и их достаточно большое количество», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин заявил, что в стране удалось переломить ситуацию с коронавирусом, однако борьба с инфекцией продолжается.

По данным на 5 июня, в стране выявлено 449 834 случая COVID-19.

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