Минздрав назвал «тревожные» регионы из-за ситуации с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Осетия — Алания тоже вызывает у нас большое опасение, требует внимания. Забайкальский край вызывает определённую тревогу. Поэтому есть ещё регионы, и их достаточно большое количество», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин заявил, что в стране удалось переломить ситуацию с коронавирусом, однако борьба с инфекцией продолжается.
По данным на 5 июня, в стране выявлено 449 834 случая COVID-19.