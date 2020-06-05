В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии подтвердили ещё 39 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает izhlife.ru.

«Диагноз подтвердился у 12 жителей Алнашского района, восьми жителей Можги, девяти жителей Ижевска, двух жителей Сарапула», — заявил глава региона Александр Бречалов.

По одному случаю зарегистрировано в Кезском, Увинском, Малопургинском Балезинском, Граховском, Можгинском, Завьяловском районах и Глазове.

Выздоровели восемь пациентов.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за последние сутки коронавирус выявили у 8726 человек в России.