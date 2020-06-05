Силы ПВО ВКС провели учения по отражению авиаудара по Москве

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Объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС России провело учения по отражению авиационного удара условного противника по Москве. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
Силы ПВО ВКС провели учения по отражению авиаудара по Москве
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«В ходе проверки дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных полков объединения ПВО-ПРО ВКС своевременно обнаружили и выполнили условный обстрел всех контрольных целей», — приводит ТАСС сообщение.

В учениях задействовали расчёты ЗРК С-400, С-300, «Панцирь-С», которые «выполнили более 30 условных ракетных пусков».

Как отмечается, самолёты Су-35С, Су-34, Су-30СМ, а также вертолёты Ми-24П имитировали действия самолётов-разведчиков и беспилотников условного противника.

В середине декабря 2019 года подразделения радиотехнических войск в ходе учений в Московской зоне ответственности сил ПВО поразили свыше 50 воздушных целей при «массированном ударе» условного противника.

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