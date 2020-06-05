Силы ПВО ВКС провели учения по отражению авиаудара по Москве
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- РИА Новости
«В ходе проверки дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных полков объединения ПВО-ПРО ВКС своевременно обнаружили и выполнили условный обстрел всех контрольных целей», — приводит ТАСС сообщение.
В учениях задействовали расчёты ЗРК С-400, С-300, «Панцирь-С», которые «выполнили более 30 условных ракетных пусков».
Как отмечается, самолёты Су-35С, Су-34, Су-30СМ, а также вертолёты Ми-24П имитировали действия самолётов-разведчиков и беспилотников условного противника.
В середине декабря 2019 года подразделения радиотехнических войск в ходе учений в Московской зоне ответственности сил ПВО поразили свыше 50 воздушных целей при «массированном ударе» условного противника.