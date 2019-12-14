Подразделения радиотехнических войск провели учения в зоне ПВО Москвы
- © РИА Новости
«Подразделения радиотехнических войск отработали задачи по отражению массированного ракетного авиационного удара условного противника в Московской зоне ответственности ПВО», — цитирует пресс-службу Воздушно-космических сил России ТАСС.
Военнослужащие обнаружили более 50 низколетящих, высокоскоростных, аэродинамических, баллистических, а также малоразмерных целей, имитирующих беспилотники.
В учениях участвовали расчёты радиолокационного комплекса «Небо-М», радиолокационной станции «Подлёт», а также командного пункта радиотехнического батальона.
Данные об обнаружении целей поступали в пункты управления зенитными ракетными комплексами для последующего поражения.
Кроме того, были отработаны свёртывание, выход на запасные позиции и развёртывание расчётов радиотехнических комплексов.
Ранее военные зенитно-ракетного соединения Новосибирской области отразили воздушную атаку условного противника при помощи комплексов С-400 «Триумф».