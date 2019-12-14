Подразделения радиотехнических войск провели учения в зоне ПВО Москвы

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Подразделения радиотехнических войск в ходе учений в Московской зоне ответственности сил противовоздушной обороны (ПВО) поразили свыше 50 воздушных целей при «массированном ударе» условного противника.
Подразделения радиотехнических войск провели учения в зоне ПВО Москвы
  • © РИА Новости

«Подразделения радиотехнических войск отработали задачи по отражению массированного ракетного авиационного удара условного противника в Московской зоне ответственности ПВО», — цитирует пресс-службу Воздушно-космических сил России ТАСС.

Военнослужащие обнаружили более 50 низколетящих, высокоскоростных, аэродинамических, баллистических, а также малоразмерных целей, имитирующих беспилотники.

В учениях участвовали расчёты радиолокационного комплекса «Небо-М», радиолокационной станции «Подлёт», а также командного пункта радиотехнического батальона.

Данные об обнаружении целей поступали в пункты управления зенитными ракетными комплексами для последующего поражения.

Кроме того, были отработаны свёртывание, выход на запасные позиции и развёртывание расчётов радиотехнических комплексов.

Ранее военные зенитно-ракетного соединения Новосибирской области отразили воздушную атаку условного противника при помощи комплексов С-400 «Триумф».

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