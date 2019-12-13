В Новосибирской области комплексы С-400 отразили условную атаку

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В Новосибирской области военнослужащие зенитно-ракетного соединения предотвратили воздушную атаку условного противника, используя комплексы С-400 «Триумф».
В Новосибирской области комплексы С-400 отразили условную атаку
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Военнослужащие зенитно-ракетного соединения 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, предотвратили атаку средств воздушного нападения условного противника на особо важные объекты», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Центрального военного округа.

Отмечается, что в ходе манёвров зенитчики совершили 20-километровый марш к месту патрулирования и заступили на дежурство по прикрытию объектов от воздушного нападения.

В ходе учений дежурная смена радиолокационной станции «Байкал-1М» зафиксировала средства воздушного нападения условного противника. Расчёты ЗРК С-400 «Триумф» произвели сопровождение и захват средств воздушного нападения.

«Расчёты успешно поразили крылатые ракеты и авиацию электронными (учебными) пусками», — рассказали в ведомстве.

Как уточняется, в учениях задействовали более 200 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что экипаж фрегата «Адмирал Эссен» осуществил электронные пуски ракет «Калибр» по кораблю условного противника.

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