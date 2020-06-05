В Москве возобновили работу более 80 ярмарок выходного дня

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В Москве возобновили работу свыше 80 ярмарок выходного дня. Там усилены санитарные меры в связи с COVID-19.
В Москве возобновили работу более 80 ярмарок выходного дня
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Выполняются серьёзные требования Роспотребнадзора: соблюдение социального дистанцирования, двукратная обработка всех поверхностей и уборка территории с использованием специальных дезинфицирующих средств. Также несколько раз в день проверяется температура продавцов, работающих на ярмарках», — заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, посетители и продавцы обязаны носить маски и перчатки. На территории ярмарок есть специальная разметка.

График работы — пятница, суббота и воскресенье с 8:00 до 21:00.

Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.

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