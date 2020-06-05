Предприниматель рассказал о работе бизнеса в условиях пандемии

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Предприниматель Владимир Петрушкин рассказал о работе бизнеса в условиях пандемии.
Предприниматель рассказал о работе бизнеса в условиях пандемии
  • Pixabay

«У нас активный рост с 17-го года, мы каждый год утраиваемся. Этот год мы тоже начали с трёхкратного роста, вплоть до пандемии», — заявил он в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей».

Сотрудники магазина ищут необычную бытовую технику. В начале 2020 года было принято решение разветвить бизнес и запустить ещё два интернет-магазина узкой направленности.

Во время пандемии бизнес не прекратил работу, но магазину пришлось сократить траты, где это было возможно, и максимально автоматизировать свою деятельность.

Вместе с тем, отметил Петрушкин, появились изменения в потребительских привычках.

«Люди привыкли за это время к онлайну. Даже те, кто раньше в интернете никогда не заказывали. Мы на себе ощутили рост взрослой аудитории — 45-65 лет. Раньше они ходили в розницу, в торговые центры, а сейчас пришли онлайн. Надеюсь, и останутся. В целом людей в онлайн-пространстве стало больше», — пояснил он.

Как добавил предприниматель, из-за пандемии пришлось пройти своеобразный стресс-тест, который показал слабые места и пробелы.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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