Около 3 тысяч заявок в день обрабатывают на горячей линии по вопросам COVID-19 в Москве

Около 3 тыс. заявок в день обрабатывают операторы горячей линии по вопросам COVID-19 в Москве.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Обращаются граждане старшего возраста, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.

«После того как заявка поступает на горячую линию, помощники приходят к подопечному, забирают заказ и деньги, идут в магазин или аптеку и возвращаются с покупками. Некоторые соцработники дважды в день помогают выгуливать собак», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.