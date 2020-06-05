Около 3 тысяч заявок в день обрабатывают на горячей линии по вопросам COVID-19 в Москве

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Около 3 тыс. заявок в день обрабатывают операторы горячей линии по вопросам COVID-19 в Москве.
Около 3 тысяч заявок в день обрабатывают на горячей линии по вопросам COVID-19 в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Обращаются граждане старшего возраста, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.

«После того как заявка поступает на горячую линию, помощники приходят к подопечному, забирают заказ и деньги, идут в магазин или аптеку и возвращаются с покупками. Некоторые соцработники дважды в день помогают выгуливать собак», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.

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