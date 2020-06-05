Информационные центры по программе реновации в Москве заработали с 5 июня

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Центры информирования по переселению в рамках программы реновации жилья в Москве заработали с пятницы, 5 июня.
Информационные центры по программе реновации в Москве заработали с 5 июня
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Такой центр нужно посетить перед переездом по программе реновации. Там, в частности, организуют осмотр квартиры, помогут оформить документы.

«Чаще всего центры располагаются на первых этажах домов, построенных в рамках программы», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.

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