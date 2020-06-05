В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о ложном минировании

Житель Екатеринбурга признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершённом из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры.

Об этом информирует Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл 31 октября 2019 года. Мужчина заявил о минировании самолёта, направлявшегося в Сургут, поскольку опоздал на рейс. Свою вину он полностью признал.

Октябрьский районный суд приговорил обвиняемого к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Мужчину также обязали оплатить все расходы на работу спецслужб.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту ложного сообщения о минировании.