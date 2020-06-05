Мосгорсуд сократил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд на пять суток сократил срок ареста журналиста Ильи Азара, задержанного в ходе пикета, он будет освобожден 7 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд оставил в силе решение первой инстанции… но снизил наказание на пять суток, с 15 до 10 суток ареста, он выйдет на свободу 7 июня», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП.

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» был арестован 8 мая по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего столичного полицейского. Ему было предъявлено обвинение в вымогательстве.