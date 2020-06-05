Колокольцев представил личному составу замминистра Лебедева
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-центр ведомства.
По словам Колокольцева, у руководителей большой практический опыт.
Перед Лебедевым он поставил первоочередные задачи, в том числе повышение эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений.
«Дополнительные усилия должны быть сосредоточены на установлении лиц по нераскрытым преступлениям, прежде всего совершённым с использованием IT-технологий», — сказал министр.
Как отметил Колокольцев, на особом контроле нужно держать расследование преступлений в области реализации нацпроектов.
От вновь назначенных руководителей территориальных органов глава МВД потребовал принять дополнительные меры по повышению эффективности раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений.
«Кроме того, среди важнейших направлений должна оставаться борьба с коррупцией и экономическими преступлениями», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Колокольцев подписал приказ о награждении четырёх сотрудников патрульно-постовой службы отдела по району Орехово-Борисово Южное Москвы за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей.