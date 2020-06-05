Колокольцев представил личному составу замминистра Лебедева

Глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи представил личному составу заместителя министра — начальника следственного департамента МВД Сергея Лебедева, министра внутренних дел по Республике Коми Андрея Сицского, начальника управления по Смоленской области Валерия Саржина и начальника управления по Ямало-Ненецкому автономному округу Сергея Костенко.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По словам Колокольцева, у руководителей большой практический опыт.

Перед Лебедевым он поставил первоочередные задачи, в том числе повышение эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений.

«Дополнительные усилия должны быть сосредоточены на установлении лиц по нераскрытым преступлениям, прежде всего совершённым с использованием IT-технологий», — сказал министр.

Как отметил Колокольцев, на особом контроле нужно держать расследование преступлений в области реализации нацпроектов.

От вновь назначенных руководителей территориальных органов глава МВД потребовал принять дополнительные меры по повышению эффективности раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений.

«Кроме того, среди важнейших направлений должна оставаться борьба с коррупцией и экономическими преступлениями», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Колокольцев подписал приказ о награждении четырёх сотрудников патрульно-постовой службы отдела по району Орехово-Борисово Южное Москвы за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей.