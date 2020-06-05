Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

По его словам, власти Москвы в настоящий момент последовательно открывают «отрасли экономики».

«Сейчас перед нами стоит задача не только купировать проблемы вынужденного приостановления деятельности, но и оперативно вернуться к экономическому росту. Хочу подчеркнуть, что самый острый период ограничений позади», — цитирует его РИА Новости.

Ефимов указал, что на неделе с 27 мая по 2 июня оборот розничной торговли впервые показал рост более 10% и составил 6 млрд рублей, или плюс 10,2% к предыдущей неделе.

1 июня портал Nation News сообщал, что в Москве начали работу непродовольственные магазины, в том числе те, которые расположены на территории торговых центров.

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