В Иркутске похитили торговавшего медицинскими масками бизнесмена

В Иркутске злоумышленник похитил бизнесмена, торговавшего медицинскими масками, после чего привязал его к батарее и избил.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«По версии следствия, обвиняемый, зная, что его знакомый отправил большую партию медицинских защитных масок в Ивановскую область, применил к нему насилие и незаконно лишил мужчину свободы. Он привязал бизнесмена к батарее в его квартире... где избивал и угрожал ему ножом до тех пор, пока тот не выполнил условия обвиняемого», — говорится в заявлении.

Уточняется, что злоумышленник требовал от похищенного изменить адрес поставки груза с медицинскими масками на сумму более 31 млн рублей. Затем, когда товар прибыл в указанное место, сообщники обвиняемого похитили груз и перевезли в Москву для дальнейшей продажи.

«Когда предприниматель освободился он незамедлительно заявил о преступлении в правоохранительные органы. По горячим следам подозреваемый был задержан», — отметили в СК.

По данным ведомства, часть похищенного товара была изъята, однако больше половины масок злоумышленники уже успели реализовать.

«Предъявлено обвинение 49-летнему мужчине в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК России (незаконное лишение человека свободы, совершённое с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия), п. «б» ч. 2 ст. 162 УК России (разбой, совершённый с применением насилия, в особо крупном размере)», — говорится в заявлении.

Ранее начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора заявил, что сотрудники ведомства пресекли вывоз 27 тонн средств индивидуальной защиты. Груз задержали на границе с Казахстаном.