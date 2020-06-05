В Красноярском крае заявили, что МЧС не давало данных о масштабе ЧП в Норильске

Глава кабмина Красноярского края Юрий Лапшин заявил, что МЧС и НТЭК не смогли своевременно предоставить властям региона оперативную информацию о масштабе ЧП в Норильске.

Как пишет РИА Новости, Лапшин заявил, что утром 29 мая руководство Красноярского края получило сообщение по линии МЧС, из которого «невозможно было сделать вывод о масштабном произошедшем чрезвычайном событии».

«Смысл сообщения был в том, что в результате наезда транспортного средства на бак с нефтепродуктами произошли частичная разгерметизация и возгорание. В установленном порядке были приняты меры реагирования, пожар был локализован… и впоследствии ликвидирован. Соответствующее сообщение на руководство края, опять-таки по линии МЧС, о том, что данный инцидент исчерпан, прошло», — отметил он.

Лапшин также добавил, что правительство края при этом в устном диалоге пыталось выяснить у НТЭК подробности произошедшего, задавая наводящие вопросы.

«Получало уклончивые и успокаивающие ответы, что, в общем, нет поводов для беспокойства и все меры реагирования на месте приняты», — рассказал он.

Ранее суд арестовал начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина. Также стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП.

По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.