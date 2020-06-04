Эксперт прокомментировал экстренную посадку вертолёта Ми-38 в Подмосковье
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- РИА Новости
«Сама по себе посадка на трассе ничего глобально сложного собой не представляет, но если трасса пустая. Если же на трассе имеются автомобили, то это становится достаточно сложно», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, решение о посадке принимает экипаж. В таком случае, пояснил эксперт, нужно доложить о текущей ситуации и о принятии решения управляющему центром воздушных движений, своему руководителю полётов.
«Эта ситуация носит чисто информативный характер — называет район, принятое решение, самостоятельно выбирает место и так далее», — добавил Дрозденко.
Ранее телеканал «360» опубликовал видео экстренной посадки вертолёта Ми-38 в Подмосковье.