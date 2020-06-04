Эксперт прокомментировал экстренную посадку вертолёта Ми-38 в Подмосковье

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Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко прокомментировал экстренную посадку вертолёта Ми-38 в Московской области.
Эксперт прокомментировал экстренную посадку вертолёта Ми-38 в Подмосковье
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Сама по себе посадка на трассе ничего глобально сложного собой не представляет, но если трасса пустая. Если же на трассе имеются автомобили, то это становится достаточно сложно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, решение о посадке принимает экипаж. В таком случае, пояснил эксперт, нужно доложить о текущей ситуации и о принятии решения управляющему центром воздушных движений, своему руководителю полётов.

«Эта ситуация носит чисто информативный характер — называет район, принятое решение, самостоятельно выбирает место и так далее», — добавил Дрозденко.

Ранее телеканал «360» опубликовал видео экстренной посадки вертолёта Ми-38 в Подмосковье.

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