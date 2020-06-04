Опубликовано видео экстренной посадки вертолёта Ми-38 в Подмосковье
- © Сергей Мамонтов
- РИА Новости
Видео опубликовано телеканалом «360».
По словам очевидца, экипаж делал несколько заходов.
«Я у магазина стоял, он раза три, наверное, приземлялся. Взлетал, круг делал, приземлялся», — утверждает он.
Экипаж успешно посадил вертолёт, пострадавших нет, повреждений вертолёта не зафиксировано.
Как заявили в холдинге «Вертолёты России», инцидент произошёл во время испытательного полёта по отработке чрезвычайного режима работы силовой установки.
Была зафиксирована повышенная вибрация одного из двигателей.