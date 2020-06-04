Опубликовано видео экстренной посадки вертолёта Ми-38 в Подмосковье

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Опубликована видеозапись экстренной посадки опытного образца вертолёта Ми-38 в Московской области, которая произошла из-за повышенной вибрации одного из двигателей.
Опубликовано видео экстренной посадки вертолёта Ми-38 в Подмосковье
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Видео опубликовано телеканалом «360».

По словам очевидца, экипаж делал несколько заходов.

«Я у магазина стоял, он раза три, наверное, приземлялся. Взлетал, круг делал, приземлялся», — утверждает он.

Экипаж успешно посадил вертолёт, пострадавших нет, повреждений вертолёта не зафиксировано.

Как заявили в холдинге «Вертолёты России», инцидент произошёл во время испытательного полёта по отработке чрезвычайного режима работы силовой установки.

Была зафиксирована повышенная вибрация одного из двигателей.

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