Кузнецова оценила ситуацию с реформированием системы органов опеки
- РИА Новости
«Мы сейчас говорим не о точечных мерах, а о том, что нужно концептуально менять работу», — заявила она в беседе с kp.ru.
По её словам, первый шаг — это разработка концепции.
«Уже непонятно, какие задачи стоят перед этой службой. Хотя она ближе всех к детям», — отметила Кузнецова.
Она добавила, что именно здесь должны быть самые профессиональные люди и чёткое понимание задач — сохранение благополучия семьи.
Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», севастопольский уполномоченный по правам ребёнка Марина Песчанская предложила создать круглосуточную службу поддержки.