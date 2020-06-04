Кузнецова оценила ситуацию с реформированием системы органов опеки

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова оценила ситуацию с реформированием системы органов опеки.
Кузнецова оценила ситуацию с реформированием системы органов опеки
  • РИА Новости

«Мы сейчас говорим не о точечных мерах, а о том, что нужно концептуально менять работу», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, первый шаг — это разработка концепции.

«Уже непонятно, какие задачи стоят перед этой службой. Хотя она ближе всех к детям», — отметила Кузнецова.

Она добавила, что именно здесь должны быть самые профессиональные люди и чёткое понимание задач — сохранение благополучия семьи.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», севастопольский уполномоченный по правам ребёнка Марина Песчанская предложила создать круглосуточную службу поддержки.

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