Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова оценила ситуацию с реформированием системы органов опеки.

«Мы сейчас говорим не о точечных мерах, а о том, что нужно концептуально менять работу», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, первый шаг — это разработка концепции.

«Уже непонятно, какие задачи стоят перед этой службой. Хотя она ближе всех к детям», — отметила Кузнецова.

Она добавила, что именно здесь должны быть самые профессиональные люди и чёткое понимание задач — сохранение благополучия семьи.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», севастопольский уполномоченный по правам ребёнка Марина Песчанская предложила создать круглосуточную службу поддержки.