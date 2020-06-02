Севастопольский уполномоченный по правам ребёнка предложила создать круглосуточную службу поддержки

Севастопольский уполномоченный по правам ребёнка Марина Песчанская предложила создать круглосуточную службу поддержки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Выступая в законодательном собрании с отчётом о работе за прошлый год, Песчанская отметила, что механизм межведомственного взаимодействия требует новой эффективной модели, в которой обязателен контроль по устранению неблагополучия.

«С 2018 года уполномоченным предлагается пилотный проект Анны Кузнецовой «Служба экстренного реагирования «Социальный навигатор». Алгоритм помощи запускается по единому телефонному звонку. Телефоном экстренного реагирования служит рабочий телефон аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе», — сказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что комплексно решить проблемные вопросы могут только органы госвласти.

Песчанская также выступила за то, чтобы создать в регионе межведомственную информационную систему, включающую учёт всех органов профилактики неблагополучия.

Ранее Newinform сообщал, что в Брянске завели уголовное дело из-за издевательств родителей над семилетней дочерью.