В Ростовской области пресекли попытку переброса запрещённых препаратов в колонию

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В Ростовской области пресекли попытку переброса в колонию 11 пакетов с таблетками, предположительно, наркотического содержания.
В Ростовской области пресекли попытку переброса запрещённых препаратов в колонию
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ ФСИН.

«Сотрудниками оперативного отдела ИК-2 ГУ ФСИН России по Ростовской области при попытке переброса запрещённых предметов на режимную территорию был задержан житель города Ростова-на-Дону 1979 года рождения», — заявили в ведомстве.

Задержанный передан полиции.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Челябинской области пресекли попытку провезти запрещённые предметы в колонию.

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