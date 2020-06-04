В Ростовской области пресекли попытку переброса запрещённых препаратов в колонию

В Ростовской области пресекли попытку переброса в колонию 11 пакетов с таблетками, предположительно, наркотического содержания.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ ФСИН.

«Сотрудниками оперативного отдела ИК-2 ГУ ФСИН России по Ростовской области при попытке переброса запрещённых предметов на режимную территорию был задержан житель города Ростова-на-Дону 1979 года рождения», — заявили в ведомстве.

Задержанный передан полиции.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Челябинской области пресекли попытку провезти запрещённые предметы в колонию.