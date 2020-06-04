В РСТ рассказали о перспективах организованного туризма

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о перспективах организованного туризма.
В РСТ рассказали о перспективах организованного туризма
  • Pixabay

«Мы ещё в самом начале пути и в плане методическом, и в плане использования ресурсов и потенциала, который имеет Россия», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, всегда будет кому организовывать отдых россиян.

«Мы не ждём туристического апокалипсиса. Снижение — да, но не апокалипсис. Сейчас мы практически с нуля начинаем потихоньку возобновлять туризм», — сказал Барзыкин.

Как отметил эксперт, те, кто уйдёт с рынка, станет работать в другой сфере, например, перейдёт из оператора в агентирование, из выездного оператора — на внутренний рынок.

Ранее советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в беседе с НСН оценила перспективы внутреннего туризма.

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