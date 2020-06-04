Эксперт рассказал подробности о возвращении страховки при досрочном погашении кредита

Руководитель департамента страхования и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов рассказал подробности о возвращении страховки при досрочном погашении кредита.

«Страховые компании неохотно делают такой возврат. До сих пор добиться этого удавалось с большим трудом, часто через суд. И при этом суммы, которые выплачиваются застрахованному лицу, невелики, так как из них вычитаются комиссионные, ранее полученные банком, через который была оформлена страховка», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По его словам, с 1 сентября 2020 года вступят в силу поправки в законодательство, согласно которым при досрочном возвращении долга кредитор обязан выплатить заёмщику часть страховой премии без судов.

Как уточнил Цыганов, возвращаемую сумму рассчитают по формуле: полная уплаченная премия минус та её часть, которая пропорциональна фактическому времени действия страховки.

Данная норма распространяется и на потребительские кредиты, и на ипотечные, но только на те, что будут оформлены с 1 сентября, и на такие случаи, когда не было страховых событий, подчеркнул эксперт.

«Что можно посоветовать заёмщикам, которые застраховали свои кредиты раньше? Я бы предложил им усилить свою страховую защиту, или, иными словами, сделать страховой договор более удобным и выгодным для себя», — добавил он.

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