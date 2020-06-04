В Руспродсоюзе рассказали о возможных трендах в торговле после снятия ограничений из-за COVID-19

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Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков рассказал о возможных трендах в торговле после снятия ограничений из-за COVID-19.
В Руспродсоюзе рассказали о возможных трендах в торговле после снятия ограничений из-за COVID-19
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что превалирующая тенденция будет заключаться в сокращении матрицы магазинов в сторону самых востребованных и более дешёвых товаров.

«Производители на этом фоне будут прорабатывать линейку оптимизации предложений, каких-то функциональных продуктов. Дешевле того, что сейчас у них есть в линейке», — сказал Востриков.

По его мнению, какие-то продукты могут вообще прекратить выпускать.

Ранее заместитель директора Института им. Пастера вирусолог Александр Семёнов в беседе с kp.ru оценил необходимость дезинфекции покупок из магазинов.

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