Эксперт оценила перспективы удалёнки в России

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Руководитель службы исследований сервиса HeadHunter Мария Игнатова оценила перспективы работы в удалённом режиме в России.
Эксперт оценила перспективы удалёнки в России
  • РИА Новости

«После опыта, перенесённого в пандемию, многие компании думают о том, чтобы перевести сотрудников на удалённый режим работы постоянно», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила эксперт, если определённое число сотрудников трудятся дистанционно, руководство может найти офис меньшей площадью и сэкономить на аренде, а также потратить меньше средств на другие платежи.

Ранее основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН оценил состояние рынка офисной недвижимости на фоне ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции.

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