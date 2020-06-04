Эксперт оценила перспективы удалёнки в России

Руководитель службы исследований сервиса HeadHunter Мария Игнатова оценила перспективы работы в удалённом режиме в России.

«После опыта, перенесённого в пандемию, многие компании думают о том, чтобы перевести сотрудников на удалённый режим работы постоянно», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила эксперт, если определённое число сотрудников трудятся дистанционно, руководство может найти офис меньшей площадью и сэкономить на аренде, а также потратить меньше средств на другие платежи.

Ранее основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН оценил состояние рынка офисной недвижимости на фоне ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции.