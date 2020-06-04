В Крыму возобновили торжественные регистрации браков

Торжественные регистрации браков возобновили в Крыму.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства юстиции.

«Согласно соответствующему приказу ведомства, действуют ограничения относительно количества присутствующих на мероприятии — до десяти человек, включая сотрудников отдела ЗАГС», — уточнили в министерстве.

Там напомнили, что с конца марта из-за угрозы распространения COVID-19 отделы ЗАГС работали в штатном режиме по оказанию лишь первоочередных госуслуг — регистрации рождения и смерти.

Расторжение или заключение брака регистрировали по ранее поданным заявлениям — без торжественных церемоний и в присутствии только жениха и невесты.

Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.