Опрос: 17% россиян увеличили расходы во время режима самоизоляции

Короткая ссылка
Россияне рассказали о своих расходах во время режима самоизоляции. У 32% они не сократились, у 17% — выросли.
Опрос: 17% россиян увеличили расходы во время режима самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого исследовательским агентством MAGRAM MR.

Большей части опрошенных (51%) самоизоляция принесла экономию. В 55% случаев (исследование предполагало множественные ответы) снижение трат произошло из-за того, что россияне перестали покупать одежду, обувь, косметику и другие товары похожих категорий.

47% начали экономить на кино, театрах, походах в ресторан и занятиях в фитнес-клубах. 40% снижали траты осознанно, к примеру, на еду, поскольку «сейчас сложный период и лучше сделать запас».

30% респондентов смогли сэкономить на транспортных и других расходах, исключаемых при домашнем режиме.

Ранее Newinform сообщал, что россияне назвали главные сложности нахождения в самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить