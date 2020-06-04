Опрос: 17% россиян увеличили расходы во время режима самоизоляции

Россияне рассказали о своих расходах во время режима самоизоляции. У 32% они не сократились, у 17% — выросли.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого исследовательским агентством MAGRAM MR.

Большей части опрошенных (51%) самоизоляция принесла экономию. В 55% случаев (исследование предполагало множественные ответы) снижение трат произошло из-за того, что россияне перестали покупать одежду, обувь, косметику и другие товары похожих категорий.

47% начали экономить на кино, театрах, походах в ресторан и занятиях в фитнес-клубах. 40% снижали траты осознанно, к примеру, на еду, поскольку «сейчас сложный период и лучше сделать запас».

30% респондентов смогли сэкономить на транспортных и других расходах, исключаемых при домашнем режиме.

Ранее Newinform сообщал, что россияне назвали главные сложности нахождения в самоизоляции.