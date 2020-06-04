Сильный ветер в Москве повалил 44 дерева и повредил 25 машин
- РИА Новости
- © Владимир Баранов
«За сутки в городе зафиксировано 44 случая падения деревьев, больше всего — в Западном и Южном административных округах, повреждено 25 автомобилей», — приводит РИА Новости слова Петра Бирюкова, заместителя мэра Москвы в правительстве столицы.
Он отметил, что пострадавших при случившемся нет.
Из-за сильного ливня произошло два локальных подтопления — в транспортном тоннеле Ленинградский (на выезде при движении из центра в область) и под Ростокинским путепроводом на проспекте Мира. Последствия подтоплений были ликвидированы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями в регионе.