Сильный ветер в Москве повалил 44 дерева и повредил 25 машин

Из-за сильного ветра и ливня в Москве за сутки было повалено 44 дерева и повреждено 25 автомобилей.

«За сутки в городе зафиксировано 44 случая падения деревьев, больше всего — в Западном и Южном административных округах, повреждено 25 автомобилей», — приводит РИА Новости слова Петра Бирюкова, заместителя мэра Москвы в правительстве столицы.

Он отметил, что пострадавших при случившемся нет.

Из-за сильного ливня произошло два локальных подтопления — в транспортном тоннеле Ленинградский (на выезде при движении из центра в область) и под Ростокинским путепроводом на проспекте Мира. Последствия подтоплений были ликвидированы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями в регионе.