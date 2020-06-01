Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями

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До конца понедельника, 1 июня, в Московской области устранят все последствия проливных дождей, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.
Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями
  • © Администрация городского округа Красногорск Московской области

«Ситуация находится под контролем, и я очень надеюсь, что к концу сегодняшнего дня мы всё ликвидируем», — цитирует телеканал «360» губернатора.

По его словам, наиболее сильно пострадали от стихии Красногорск, Истра, Сергиев Посад, Клин, Наро-Фоминск, Одинцово, Можайск.

Затоплены дачные посёлки, затруднён проезд к некоторым многоквартирным домам.

Ранее стало известно, что свыше 120 приусадебных участков и 25 дачных домов подтоплены на территории шести муниципальных образований Московской области.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.

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