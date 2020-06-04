Киргизские военные примут участие в параде Победы в Москве

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Военные из Киргизии примут участие в параде Победы 24 июня в Москве.
Киргизские военные примут участие в параде Победы в Москве
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу парадный расчёт Национальной гвардии Вооружённых сил Кыргызстана 24 июня в Москве примет участие в параде, посвящённом 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне», — приводит РИА Новости сообщение Генерального штаба Вооружённых сил Киргизии.

По его словам, перед вылетом в столицу России все военнослужащие сдадут тесты на коронавирус.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня.

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