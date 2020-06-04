Мэр Хабаровска ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса в семье

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на своей странице в Instagram сообщил, что уходит на двухнедельную самоизоляцию из-за подтверждения коронавирусной инфекции в его семье.

«Уважаемые хабаровчане, так вышло, что коронавирус не обошёл стороной и мою семью. Сам я здоров, но вынужден на две недели уйти на самоизоляцию, работать буду удалённо» — приводит сообщение ТАСС.

Кравчук также поручил временно решать оперативные задачи вице-мэру Ирине Шапиро.

В пресс-службе администрации города сообщили, что мэр также сдаст тест на коронавирус.

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