В Чечне 11 человек пострадали в результате последствий непогоды

В Чечне не менее 11 человек пострадали в результате последствий сильного дождя и ветра, сообщил в видеообращении в своём Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

«В результате сильного дождя и ветра, по предварительным данным, пострадали 11 человек, к сожалению, один в тяжёлом состоянии, остальные получили ушибы, травмы», — заявил он.

Кадыров организовал оперативный штаб и взял под личный контроль ликвидацию последствий непогоды.

Он также поручил начать восстановительные работы и возобновить подачу газо- и электроснабжения в дома.

Как сообщили РИА Новости в администрации Курчаловеского района, в селе Цоци-Юрт в результате ветра полностью снесена кровля здания администрации.

Кроме того, повреждён частный дом, два автомобиля, линии электропередачи и газопровод.

По данным ТАСС со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России, без электроснабжения остались более 187 тыс. жителей Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Грозненского районов Чечни.

Ранее в двух районах Северной Осетии ввели режим чрезвычайной ситуации после ливня.

«Юга.ру» также передавало, что на Кубани объявили экстренное предупреждение из-за непогоды.