В Чечне 11 человек пострадали в результате последствий непогоды
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«В результате сильного дождя и ветра, по предварительным данным, пострадали 11 человек, к сожалению, один в тяжёлом состоянии, остальные получили ушибы, травмы», — заявил он.
Кадыров организовал оперативный штаб и взял под личный контроль ликвидацию последствий непогоды.
Он также поручил начать восстановительные работы и возобновить подачу газо- и электроснабжения в дома.
Как сообщили РИА Новости в администрации Курчаловеского района, в селе Цоци-Юрт в результате ветра полностью снесена кровля здания администрации.
Кроме того, повреждён частный дом, два автомобиля, линии электропередачи и газопровод.
По данным ТАСС со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России, без электроснабжения остались более 187 тыс. жителей Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Грозненского районов Чечни.
Ранее в двух районах Северной Осетии ввели режим чрезвычайной ситуации после ливня.
«Юга.ру» также передавало, что на Кубани объявили экстренное предупреждение из-за непогоды.