В двух районах Северной Осетии ввели режим ЧС после ливня

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В Правобережном и Ардонском районах Северной Осетии ввели режим чрезвычайной ситуации после ливня.
В двух районах Северной Осетии ввели режим ЧС после ливня
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«В Правобережном районе Северной Осетии введён режим чрезвычайной ситуации. В частности, от службы 112 поступила информация, что в Беслане Правобережного района повредило кровлю частного дома по адресу улица Томаева, д. 8», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в районе также частично повреждены кровли трёх школ, одного детского сада, РОВД и медицинского центра.

Вместе с этим в МЧС добавили, что режим ЧС введён в Ардонском районе. В ряде населённых пунктов данной местности «нарушено газо- и электроснабжение. Повреждена кровля частных домов».

Ранее сообщалось, что режим ЧС федерального уровня введён в Красноярском крае после разлива топлива в Норильске.

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