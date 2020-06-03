В РСТ оценили ситуацию с внутренним туризмом
- РИА Новости
«Сейчас здравницы, которые имеют медицинскую лицензию, всё-таки начали принимать туристов, но все не в полном объёме», — заявил он в беседе с Nation News.
Как полагает Барзыкин, сезон может начаться только во второй половине июня — начале июля.
Говорить об организованных туристических поездках за границу пока преждевременно, считает он.
«По самым оптимистичным прогнозам, за рубеж россияне смогут поехать не раньше августа», — пояснил Барзыкин.
Ранее советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в беседе с НСН оценила перспективы внутреннего туризма.