В РСТ оценили ситуацию с внутренним туризмом

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил ситуацию с внутренним туризмом.

«Сейчас здравницы, которые имеют медицинскую лицензию, всё-таки начали принимать туристов, но все не в полном объёме», — заявил он в беседе с Nation News.

Как полагает Барзыкин, сезон может начаться только во второй половине июня — начале июля.

Говорить об организованных туристических поездках за границу пока преждевременно, считает он.

«По самым оптимистичным прогнозам, за рубеж россияне смогут поехать не раньше августа», — пояснил Барзыкин.

Ранее советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в беседе с НСН оценила перспективы внутреннего туризма.